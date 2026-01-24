В ОАЭ завершился новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией

Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о потенциальном завершении войны завершился в Объединенных Арабских Эмиратах в субботу.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян, пишет "Европейская правда".

Советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что далее ожидается отчет делегации президенту о ходе переговоров.

Эти переговоры являются частью редких трехсторонних переговоров, направленных на прекращение почти четырехлетней войны.

Переговоры начались в столице Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу. Планировалось, что они продолжатся и в субботу.

По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, на встрече в пятницу речь шла о параметрах окончания войны и "дальнейшей логике" переговорного процесса.

Перед началом переговоров пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из Донбасса, поскольку это якобы является важным условием переговоров о прекращении войны.