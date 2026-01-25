Британія створює власний аналог ФБР для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю

Уряд Великої Британії заявив, що створить нову Національну поліцейську службу, яку називають "британським ФБР", для боротьби з тероризмом, шахрайством та організованою злочинністю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Нова структура об'єднає роботу Національного агентства з боротьби зі злочинністю, яке розслідує серйозні організовані злочини, такі як контрабанда наркотиків та торгівля людьми, з іншими загальнонаціональними функціями, такими як боротьба з тероризмом та дорожня поліція.

Керівник "британського ФБР" – Національний комісар зі злочинності – стане найвищим посадовцем правоохоронних органів у країні.

Створення Національної поліцейської служби стане частиною масштабних реформ, які уряд має представити в понеділок, 26 січня. Ці зміни стануть наймасштабнішими в правоохоронній сфері Британії з часів створення Робертом Пілем перших професійних сил у 1829 році.

"Поточна модель поліцейської діяльності була створена для іншого століття", – заявила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд.

Наразі в Англії та Вельсі існує 43 місцеві поліцейські сили, деякі з яких виконують національні функції, як-от лондонська поліція, яка відповідає за боротьбу з тероризмом.

Зміни дозволять місцевим правоохоронним органам зосередитися на боротьбі з повсякденними правопорушеннями, такими як крадіжки в магазинах та антисоціальна поведінка, а також на вилові злочинців у своїх районах.

Також очікується, що в рамках змін, оголошених у понеділок, уряд скоротить загальну чисельність збройних сил у Великій Британії, щоб заощадити кошти.

