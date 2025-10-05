Британська поліція отримає нові повноваження після останнього пропалестинського протесту

Британська поліція отримає повноваження обмежувати повторні протести в одному і тому ж місці, як остання пропалестинська демонстрація відбулася, незважаючи на прохання скасувати її після смертельного нападу на синагогу.

Про це заявив уряд у неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нові повноваження дозволять старшим офіцерам поліції враховувати сукупний вплив попередніх протестів на місцеву громаду, заявили в міністерстві внутрішніх справ.

"Право на протест є фундаментальною свободою в нашій країні. Однак ця свобода повинна бути збалансована зі свободою їхніх сусідів жити без страху", – сказала міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд.

Махмуд також має переглянути існуючі повноваження поліції, щоб переконатися, що вони є достатніми і послідовно застосовуються, в тому числі повноваження щодо повної заборони протестів, заявили в міністерстві.

"Масштабні, повторювані протести можуть призвести до того, що деякі частини нашої країни, особливо релігійні громади, почуватимуться в небезпеці, будуть залякані і боятимуться залишати свої домівки", – сказала Махмуд.

"Це особливо очевидно у зв'язку зі значним страхом в єврейській громаді, про який мені неодноразово говорили в ці останні важкі дні", – додала вона.

Двоє людей були вбиті в Манчестері в четвер на Йом-Кіпур, найсвятіший день для євреїв, і поліція застрелила нападника, британця сирійського походження, який, за словами офіційних осіб, міг бути натхненний екстремістською ісламістською ідеологією.

У суботу поліція заарештувала майже 500 осіб у центрі Лондона під час останньої акції протесту на підтримку "Палестинської дії", групи, яка була заборонена в липні після того, як її члени увірвалися на авіабазу і пошкодили військові літаки.

Прем'єр-міністр Кір Стармер закликав організаторів протесту відкликати його з поваги до горя британських євреїв.