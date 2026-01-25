Великобритания создает собственный аналог ФБР для борьбы с терроризмом и организованной преступностью

Правительство Великобритании заявило, что создаст новую Национальную полицейскую службу, которую называют "британским ФБР", для борьбы с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Новая структура объединит работу Национального агентства по борьбе с преступностью, которое расследует серьезные организованные преступления, такие как контрабанда наркотиков и торговля людьми, с другими общенациональными функциями, такими как борьба с терроризмом и дорожная полиция.

Руководитель "британского ФБР" – Национальный комиссар по преступности – станет высшим должностным лицом правоохранительных органов в стране.

Создание Национальной полицейской службы станет частью масштабных реформ, которые правительство должно представить в понедельник, 26 января. Эти изменения станут самыми масштабными в правоохранительной сфере Великобритании со времен создания Робертом Пилем первых профессиональных сил в 1829 году.

"Текущая модель полицейской деятельности была создана для другого века", – заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

Сейчас в Англии и Уэльсе существует 43 местных полицейских силы, некоторые из которых выполняют национальные функции, такие как лондонская полиция, которая отвечает за борьбу с терроризмом.

Изменения позволят местным правоохранительным органам сосредоточиться на борьбе с повседневными правонарушениями, такими как кражи в магазинах и антисоциальное поведение, а также на поимке преступников в своих районах.

Также ожидается, что в рамках изменений, объявленных в понедельник, правительство сократит общую численность вооруженных сил в Великобритании, чтобы сэкономить средства.

