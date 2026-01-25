ЗМІ: Франція передала Україні дрони, здатні летіти на відстань 500 кілометрів

Французька компанія EOS Technologie поставила Україні кілька одиниць дронів Rodeur 330, здатних літати на відстань до 500 кілометрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

У компанії EOS Technologie заявили, що дрон Rodeur може подолати до 500 кілометрів і перебувати в повітрі протягом п'яти годин.

Безпілотник здатен розганятися до швидкості 120 кілометрів на годину та перебувати на максимальній висоті до 5000 метрів.

Ця модель може виконувати як розвідувальні місії, так і атаки "камікадзе". Нині Україна має кілька одиниць таких БПЛА.

Для західних виробників озброєння це шанс випробувати свої технології у бойових умовах, додають у компанії.

Президент EOS Technologie Жан-Марк Зуліані також розповів, що у червні 2025 року українські військові отримали новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKA.

Як писали, Британія хоче перейняти досвід України у протидії дронам, щоб застосувати його проти безпілотників, які доставляють зброю та наркотики до британських в'язниць.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.