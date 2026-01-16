Укр Рус Eng

Британія хоче перейняти досвід України у боротьбі з дронами 

Новини — П'ятниця, 16 січня 2026, 17:49 — Ольга Ковальчук

Велика Британія прагне перейняти досвід України у протидії дронам, щоб застосувати його проти безпілотників, які доставляють зброю та наркотики до британських в'язниць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News

Віцепрем'єр-міністр Девід Леммі прибув до України, щоб побачити, як технології, що застосовуються для збиття російських дронів, можуть бути застосовані до британських в'язниць.

"Я доручив британським в'язницям перейняти досвід України у боротьбі з дронами. Ми знаємо, що дрони в тюрмах становлять пряму загрозу національній безпеці, і тому ми рішуче боремося з цими бандами, інвестуючи мільйони в безпеку та новітні технології", – сказав віцепрем'єр-міністр.

За останні п'ять років кількість інцидентів із дронами у британських в'язницях зросла на 1140%. Восени журналісти Sky News зафіксувало, як дрони доставляли пакунки з наркотиками до HMP Wandsworth, чоловічої в'язниці на півдні Лондона.

Велика Британія надала допомогу для збільшення постачання дронів в Україну, виділивши 350 млн фунтів стерлінгів у 2025 році. З цієї суми 6,5 млн фунтів стерлінгів йдуть на дослідження та розробку дронів, а також на нові технології, які дозволять персоналу британських в’язниць краще виявляти та збивати дрони.

Як писали, у п'ятницю до Києва прибула британська делегація, зокрема заступник прем’єр-міністра та міністр юстиції Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

Велика Британія
