СМИ: Франция передала Украине дроны, способные летать на расстояние 500 километров
Французская компания EOS Technologie поставила Украине несколько единиц дронов Rodeur 330, способных летать на расстояние до 500 километров.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.
В компании EOS Technologie заявили, что дрон Rodeur может преодолеть до 500 километров и находиться в воздухе в течение пяти часов.
Беспилотник способен разгоняться до скорости 120 километров в час и находиться на максимальной высоте до 5000 метров.
Эта модель может выполнять как разведывательные миссии, так и атаки "камикадзе". Сейчас Украина имеет несколько единиц таких БПЛА.
Для западных производителей вооружения это шанс испытать свои технологии в боевых условиях, добавляют в компании.
Президент EOS Technologie Жан-Марк Зулиани также рассказал, что в июне 2025 года украинские военные получили новый баражующий боеприпас MV-25 OSKA.
Как писали, Великобритания хочет перенять опыт Украины в противодействии дронам, чтобы применить его против беспилотников, которые доставляют оружие и наркотики в британские тюрьмы.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.