Зеленский: гарантии безопасности от США готовы на 100%

Новости — Воскресенье, 25 января 2026, 18:18 — Ольга Ковальчук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности от Соединенных Штатов готов к подписанию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши в Вильнюсе.

По словам Зеленского, Украина ожидает от партнеров готовности и определенной даты подписания.

"Документ готов на 100 процентов, мы ожидаем от партнеров готовности, даты и места, когда мы его подпишем", – сказал президент.

По его словам, соглашение должны ратифицировать Конгресс США и Верховная Рада Украины.

Отдельно президент упомянул о европейской части гарантий безопасности. В них, по словам Зеленского, должны быть зафиксированы результаты работы "коалиции решительных" и дата вступления в ЕС.

"Вторые гарантии безопасности для Украины – это европейские гарантии безопасности, это "коалиция желающих" и самое главное – членство в Европейском Союзе. Это экономические гарантии безопасности для Украины. Мы хотим 27-й год, мы говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова", – заявил глава государства.

По словам Зеленского, Украина на техническом уровне будет готова открыть все кластеры в первом полугодии 2026 года, а в 2027 году – полностью готова к вступлению на "техническом уровне".

"Мы хотим конкретную дату (вступления в ЕС – ред.) в нашем договоре об окончании войны, чтобы потом все стороны соблюдали эти договоренности, включая и агрессора, который будет подписывать 20-пунктный план, если наступит такой момент", – добавил Зеленский.

Напомним, 8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности для Украины "фактически готов" к согласованию с президентом США Дональдом Трампом.

Среди тем встречи двух президентов в Давосе был вопрос о гарантиях безопасности для Украины, сообщил Зеленский.

Издание Politico писало, что США считают свои гарантии безопасности для Украины более ценными, чем европейские, несмотря на отказ Вашингтона отправлять своих военных.

