Зеленський розповів, про що домовився з Трампом у Давосі

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі своєї розмови з американським президентом Дональдом Трампом напередодні у Давосі.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, в нього була позитивна зустріч з Трампом з його командою.

Він розповів, що піднімав питання протиповітряної оборони.

"І я думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу", – сказав президент.

"Друге – це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей, і на основі цього документа з'являться ще додаткові документи, але головна така домовленість про гарантії безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. Ми готові підписувати такий важливий для нас, ще раз підкреслюю, впевнений, що це історичний документ", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що документ потребуватиме ратифікації в Конгресі Сполучених Штатів, в парламенті України. "Тому ще на цьому шляху багато, багато кроків", – зазначив він.

Також, за його словами, йшлося про пакет документів, відомий як "план процвітання".

"Вони ще не готові, але бачимо, бачимо майбутнє з позитивним результатом", – сказав Зеленський.

"Дуже важливо розуміти джерела фінансування. Вони повинні бути зрозумілими, прозорими, тому що на цьому фундаменті буде відбудовуватись Україна у наступні роки", – додав він.

За його словами, питання Донбасу також обговорювалося і воно є ключовим.

"Його будуть обговорювати і обговорювати модальність, як три сторони це бачать в Абу-Дабі сьогодні і завтра", – сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського й Трампа відбулась 22 січня і тривала орієнтовно 50 хвилин. У команді Зеленського назвали її "хорошою".

Президент США Дональд Трамптакож назвав "дуже хорошою" цю зустріч.