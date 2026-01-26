Зеленський зустрівся з Тихановською у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський та білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська провели першу офіційну зустріч у литовському Вільнюсі.

Про це Тихановська повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Про зустріч між українським президентом та білоруською опозиціонеркою стало відомо ввечері 25 січня.

"Від імені білорусів я висловив повну солідарність з українським народом, який бореться за свободу, та глибоку повагу до виняткового лідерства президента Зеленського", – зазначила Тихановська.

Під час зустрічі вони говорили про білорусів, які підтримують Україну, волонтерів, активістів, а також про ситуацію з білоруськими волонтерами, які перебувають у полоні, і білорусами, які проживають в Україні.

Також вони поспілкувалися щодо подальших кроків щодо звільнень, санкційної політики, відповідальності самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка та його спільників, а також спільну стратегію з європейськими, американськими та іншими демократичними партнерами.

Нещодавно в офісі Тихановської підтвердили, що частина її команди переїжджає з Литви до Польщі.

Це сталося після того, як восени 2025 року стало відомо, що Литва знижує рівень фізичної охорони Тихановської, яка проживає у Вільнюсі разом із родиною. Охорону було передано від Державної служби охорони керівництва до Бюро кримінальної поліції. Офіційною причиною є переоцінка рівня загрози.