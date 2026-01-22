У Тихановської підтвердили, що частково переїжджають з Вільнюса до Варшави

В офісі лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської підтвердили, що частина її команди переїжджає з Литви до Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив дипломатичний радник Тихановської Денис Кучинський, його цитує Delfi.

Водночас Кучинський запевнив, що діяльність офісу в Литві продовжиться, а недавнє рішення про розширення його діяльності у Варшаві було продиктовано зміною ситуації з безпекою.

"Можу підтвердити, що зараз, хочу бути відвертим, відбуваються зміни. Зараз ми коригуємо нашу модель роботи і розширюємо свою діяльність, особливо в Польщі. Зараз відбувається така трансформація...Зрозуміло, що ми робимо це тому, що безпека є одним з головних факторів", – заявив Кучинський.

7 жовтня цього року стало відомо, що Литва знижує рівень фізичної охорони Тихановської, яка проживає у Вільнюсі разом із родиною. Охорону було передано від Державної служби охорони керівництва до Бюро кримінальної поліції. Офіційною причиною є переоцінка рівня загрози.

Тоді ж вперше ЗМІ повідомили про плани Тихановської перебратися до Варшави.

Однак тоді радник Тихановської Денис Кучинський не дав чіткої відповіді на запитання про переїзд офісу.

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що Тихановська повідомила литовських законодавців про те, що вирішила перебратись до Польщі.