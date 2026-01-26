Зеленский встретился с Тихановской в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский и белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская провели первую официальную встречу в литовском Вильнюсе.

Об этом Тихановская сообщила в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

О встрече между украинским президентом и белорусской оппозиционеркой стало известно вечером 25 января.

"От имени белорусов я выразил полную солидарность с украинским народом, который борется за свободу, и глубокое уважение к исключительному лидерству президента Зеленского", – отметила Тихановская.

Во время встречи они говорили о белорусах, которые поддерживают Украину, волонтерах, активистах, а также о ситуации с белорусскими волонтерами, находящимися в плену, и белорусами, проживающими в Украине.

Также они пообщались о дальнейших шагах по освобождению, санкционной политике, ответственности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сообщников, а также о совместной стратегии с европейскими, американскими и другими демократическими партнерами.

Недавно в офисе Тихановской подтвердили, что часть ее команды переезжает из Литвы в Польшу.

Это произошло после того, как осенью 2025 года стало известно, что Литва снижает уровень физической охраны Тихановской, которая проживает в Вильнюсе вместе с семьей. Охрана была передана от Государственной службы охраны руководства в Бюро криминальной полиции. Официальной причиной является переоценка уровня угрозы.