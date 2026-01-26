Навроцький досі очолює рейтинг довіри у Польщі, однак його популярність падає

Опитування у Польщі показують, що президент країни Кароль Навроцький зберігає лідерство у рейтингу довіри з результатом 47,7%.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Результати січневого опитування, проведеного Інститутом ринкових та соціальних досліджень (IBRiS) для Onet, показують, що президент Польщі зберіг своє лідерство серед політиків, яким поляки довіряють найбільше. При цьому помітна тенденція до падіння його рейтингів – порівняно з листопадом цей результат зменшився більш ніж на 4 відсоткових пункти.

Одразу за Навроцьким у рейтингу – віцепрем'єр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський з 44%.

На третьому місці – прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, якому довіряють 41,7% опитаних поляків.

У випадку Сікорського і Туска відбулося зростання на понад 4 відсоткових пункти порівняно з попереднім опитуванням. Водночас це є найкращим результатом для чинного глави уряду з квітня 2025 року.

Четверте місце посідає спікер Сейму Влодзімеж Чажастий, якому довіряють 40,7% респондентів (зростання на 3,3 відсоткового пункту).

37,8% поляків висловили довіру до віцеспікера Сейму, представника ультраправої "Конфедерації" Кшиштофа Босака.

У Босака відмічають найбільше зростання довіри серед політиків – на цілих 5 процентних пунктів порівняно з грудневим опитуванням.

Зазначимо, що опитування у грудні минулого року показало, що майже половина або трохи більше ніж половина громадян Польщі висловлюють невдоволення роботою премʼєр-міністра Дональда Туска та його уряду.

Тоді повідомлялось, що лише близько 20% поляків заявили, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виправдав їхні очікування.