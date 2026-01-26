Навроцкий до сих пор возглавляет рейтинг доверия в Польше, однако его популярность падает

Опросы в Польше показывают, что президент страны Кароль Навроцкий сохраняет лидерство в рейтинге доверия с результатом 47,7%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Результаты январского опроса, проведенного Институтом рыночных и социальных исследований (IBRiS) для Onet, показывают, что президент Польши сохранил свое лидерство среди политиков, которым поляки доверяют больше всего. При этом заметна тенденция к падению его рейтингов – по сравнению с ноябрем этот результат уменьшился более чем на 4 процентных пункта.

Сразу за Навроцким в рейтинге – вице-премьер и министр иностранных дел Радослав Сикорский с 44%.

На третьем месте – премьер-министр Польши Дональд Туск, которому доверяют 41,7% опрошенных поляков.

В случае Сикорского и Туска произошел рост более чем на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом. В то же время это лучший результат для действующего главы правительства с апреля 2025 года.

Четвертое место занимает спикер Сейма Влодзимеж Чажастый, которому доверяют 40,7% респондентов (рост на 3,3 процентного пункта).

37,8% поляков выразили доверие к вице-спикеру Сейма, представителю ультраправой "Конфедерации" Кшиштофу Босаку.

У Босака отмечают наибольший рост доверия среди политиков – на целых 5 процентных пунктов по сравнению с декабрьским опросом.

Отметим, что опрос в декабре прошлого года показал, что почти половина или чуть больше половины граждан Польши выражают недовольство работой премьер-министра Дональда Туска и его правительства.

Тогда сообщалось, что лишь около 20% поляков заявили, что премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал их ожидания.