У Польщі зберігається невдоволення Туском і його урядом

Майже половина або трохи більше ніж половина громадян Польщі висловлюють невдоволення роботою премʼєр-міністра Дональда Туска та його уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Як свідчать результати останнього опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), підтримку уряду висловило 33% поляків, тоді як більшість опитаних (42%) незадоволені нинішньою владою. Ці показники практично не змінились.

Позитивно про дії свого уряду висловилися 37% поляків (зниження на один процентний пункт), а негативно – 52% (зростання на два процентних пункти). 11% респондентів не змогли дати однозначної відповіді. 23% респондентів байдужі до дій уряду, а 2% вибрали варіант "важко сказати".

Респондентів також запитали, чи задоволені вони тим, що на чолі уряду Польщі стоїть Дональд Туск. Ствердно відповіли 36% опитаних. Більшість опитаних негативно оцінюють чинного прем'єр-міністра (54%, зростання на два процентних пункти), 10% вибрали відповідь "важко сказати".

У коментарі CBOS до дослідження підкреслено, що "рейтинг уряду після двох років діяльності залишається стабільним".

"Уряд втратив лише невеликий відсоток своїх прихильників, а його нинішня підтримка дещо перевищує результат "Громадянської коаліції" у парламентських виборах 2023 року", – йдеться у коментарі.

Як повідомлялось, лише близько 20% поляків заявили, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виправдав їхні очікування.

Наприкінці листопада опитування засвідчили, що польська опозиційна партія "Право і справедливість" має найслабшу підтримку за останні роки.

Читайте також: Навроцький проти Качинського: як президент Польщі розколює праву опозицію.