Опитування: лише близько 20% поляків вважають, що Туск виправдав їхні очікування

Лише близько 20% поляків заявили, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виправдав їхні очікування.

Про це пише RMF24 із посиланням на останнє опитування IBRiS, передає "Європейська правда".

Після двох років перебування на посаді Дональд Туск отримав "жовту картку" від виборців. Останнє опитування IBRiS свідчить, що майже половина респондентів оцінюють діяльність прем'єр-міністра нижче очікувань.

Як свідчить опитування, 44,1% опитаних вважають, що Туск виступив на посаді прем’єра гірше, ніж очікувалося.

Лише 18,9% респондентів кажуть, що прем'єр-міністр виправдав їхні очікування, і тільки для 6,3% він виявився значно кращим прем'єром, ніж очікувалося.

Аж 30,9% вважають, що Туск виправдав їх очікування значно гірше, а 13,2% – що він виправдав їх дещо гірше. 29,5% стверджують, що Туск керував урядом відповідно до їхніх очікувань.

Як зазначається, кожен п'ятий виборець "Громадянської коаліції" має негативну думку про Туска після двох років перебування на посаді.

А 12% виборців опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") оцінюють прем'єр-міністра краще, ніж вони очікували.

Опитування IBRiS було проведено 5-11 грудня 2025 року на загальнонаціональній вибірці з 1072 осіб.

У середині листопада після 100 днів президентства Кароля Навроцького у Польщі, понад половина населення оцінила його діяльність як позитивну.

Наприкінці листопада писали, що опитування свідчать, що польська опозиційна партія "Право і справедливість" має найслабшу підтримку за останні роки.

Читайте також: Навроцький проти Качинського: як президент Польщі розколює праву опозицію