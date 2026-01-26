ЗМІ: європейські лідери зустрінуться у Німеччині, серед тем – Гренландія

Європейські лідери у понеділок, 26 січня, зустрінуться в німецькому Гамбурзі, щоб обговорити безпеку в Північному морі, а також питання Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

Формально метою саміту в Німеччині є просування транскордонного розширення морської вітроенергетики, ринку водню та взаємопов'язаної морської інфраструктури у Північному морі.

Однак через погрози президента США Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію значна частина дискусій буде присвячена безпеці в Арктиці.

У зустрічі візьме участь прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, яка відвідала Гренландію в п'ятницю, а також представники НАТО та Європейської комісії.

Також очікується присутність лідерів Норвегії, Нідерландів, Ірландії, Ісландії, Бельгії та Люксембургу. Британію та Францію на саміті представлять міністри.

Серед інших тем зустрічі – безпека у Північному та Балтійському морях, які вже давно є цілями так званих "гібридних атак" Росії. Вантажні судна, пов'язані з РФ, підозрюються у саботажі підводних комунікаційних кабелів та спостереженні за критично важливою інфраструктурою в акваторіях морів.

Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що темами обговорення в Гамбурзі будуть морська безпека, а також "спільний економічний успіх на Півночі".

Спільною метою є зробити Північне море "найбільшим у світі резервуаром чистої енергії", яке Мерц назвав "вирішально важливим для сильної, безпечної та незалежної Європи".

Як повідомлялося, у Гамбурзі представники дев’яти європейських країн підпишуть декларацію про будівництво вітрових електростанцій у Північному морі. Проєкт, який планують завершити до 2050 року, має об’єднати вітрову електрогенерацію кількох країн Європи.

Окрім того, лідери обговорять заяви президента США про те, що він сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Напередодні прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.