Британія приєднається до масштабного європейського проєкту вітрових електростанцій 

Велика Британія планує підтримати проєкт з будівництва вітрових електростанцій у Північному морі разом із вісьмома іншими європейськими країнами, включаючи Норвегію, Німеччину та Нідерланди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Очікується, шо міністр енергетики Британії Ед Мілібенд підпише відповідну декларацію в понеділок, 26 січня, на зустрічі щодо майбутнього Північного моря в німецькому місті Гамбург. Країни зобов'яжуться завершити проєкт до 2050 року.

Британський уряд переконаний, що угода про створення парку вітрових електростанцій зміцнить енергетичну безпеку та зменшить залежність від американського викопного палива.

Вперше деякі з нових вітрових електростанцій будуть з'єднані з кількома країнами за допомогою підводних кабелів, відомих як інтерконектори. Це, на думку прихильників угоди, має знизити ціни на електроенергію в усьому регіоні.

Але це також може виявитися суперечливим, оскільки оператори вітрових електростанцій зможуть обирати країни, які запропонують найвищі ціни на електроенергію, що потенційно може призвести до зростання цін за умов обмежених поставок.

Мережа підводних кабелів вже з'єднує електромережі європейських країн – у Великій Британії є 10 таких кабелів. Однак підключення вітрових електростанцій безпосередньо до кількох країн буде першим подібним випадком.

Більшість економістів погоджуються, що збільшення кількості зв'язків між британською та іншими європейськими мережами має знизити витрати та покращити безпеку постачання електроенергії.

Водночас у Консервативній партії Британії переконані, що проєкт принесе за собою збільшення рахунків за послуги для населення.

