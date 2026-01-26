Европейские лидеры в понедельник, 26 января, встретятся в немецком Гамбурге, чтобы обсудить безопасность в Северном море, а также вопрос Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

Формально целью саммита в Германии является продвижение трансграничного расширения морской ветроэнергетики, рынка водорода и взаимосвязанной морской инфраструктуры в Северном море.

Однако из-за угроз президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию значительная часть дискуссий будет посвящена безопасности в Арктике.

Во встрече примет участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая посетила Гренландию в пятницу, а также представители НАТО и Европейской комиссии.

Также ожидается присутствие лидеров Норвегии, Нидерландов, Ирландии, Исландии, Бельгии и Люксембурга. Британию и Францию на саммите представят министры.

Среди других тем встречи – безопасность в Северном и Балтийском морях, которые уже давно являются целями так называемых "гибридных атак" России. Грузовые суда, связанные с РФ, подозреваются в саботаже подводных коммуникационных кабелей и наблюдении за критически важной инфраструктурой в акваториях морей.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что темами обсуждения в Гамбурге будут морская безопасность, а также "общий экономический успех на Севере".

Общей целью является сделать Северное море "крупнейшим в мире резервуаром чистой энергии", которое Мерц назвал "решающе важным для сильной, безопасной и независимой Европы".

Как сообщалось, в Гамбурге представители девяти европейских стран подпишут декларацию о строительстве ветровых электростанций в Северном море. Проект, который планируют завершить до 2050 года, должен объединить ветровую электрогенерацию нескольких стран Европы.

Кроме того, лидеры обсудят заявления президента США о том, что он сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен очертила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.