ЄС остаточно схвалив поетапну заборону імпорту російського газу

Країни Європейського Союзу в понеділок, 26 січня, остаточно схвалили поступовий план щодо заборони імпорту російського газу – його мають втілити до кінця 2027 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Європейської ради.

Країни ЄС схвалили закон на зустрічі в Брюсселі в понеділок. Угорщина та Словаччина проголосували проти, однак рішення було ухвалене кваліфікованою більшістю (72% держав-членів ЄС, що представляють 65% населення. – Ред.).

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу до ЄС буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності закону.

Однак для чинних контрактів держав-членів діятиме перехідний період.

Згідно із планом, ЄС остаточно припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу – до 30 вересня 2027 року.

Країнам дозволяється відтермінувати заборону щонайпізніше до 1 листопада 2027 року у тому випадку, якщо вони мають труднощі з заповненням своїх газових сховищ газом з-за кордону напередодні зимового опалювального сезону.

За недотримання правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб.

Крім того, у ЄС перевірятимуть країну видобутку газу, перш ніж дозволити імпорт газу на територію блоку.

Як відомо, у грудні за план відмови від російського газу проголосував Європейський парламент.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", 10 грудня посли Європейського Союзу погодили план поступового припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.

В ЄС запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни.