Посли ЄС узгодили повну відмову від газу РФ до кінця 2027 року

Посли Європейського Союзу (COREPER I) у середу, 10 грудня, погодили план поступового припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Про це "Європейській правді" повідомив речник головування Данії у Раді ЄС.

"COREPER I підтвердив угоду щодо остаточного компромісного тексту і тепер, як зазвичай, проінформує про це Європейський парламент", – зазначив речник.

Далі за рішення проголосує Європейський парламент – скоріш за все, голосування відбудеться на початку 2026 року. Потім плани затвердить Рада ЄС.

Посли досягли рішення після того, як головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди 3 грудня.

Згідно з погодженою пропозицією, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди", ЄС припинить імпорт російського СПГ до 25 квітня 2026 року для короткострокових контрактів та до 1 січня 2027 року – для довгострокових контрактів.

Щодо припинення імпорту трубопровідного газу заборона набере чинності 17 червня 2026 року для короткострокових контрактів. Для довгострокових контрактів дедлайн встановлений на 30 вересня 2027 року, якщо держави-члени будуть дотримуватися цілей щодо заповнення сховищ.

Якщо цього не відбудеться, заборона набуде чинності на місяць пізніше, з 1 листопада 2027 року.

Погоджене рішення також підкреслює необхідність більш ретельного контролю за імпортом у випадках, коли ризик обходу правил є високим.

Минулого тижня глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що угода "покладе край енергетичному шантажу Москви і допоможе позбавити її доходів, які живлять її війну".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що плани ЄС повністю відмовитись від викопного палива з Росії неминуче призведуть до негативних наслідків для європейської економіки.

В ЄС запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни.