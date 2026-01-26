ЕС окончательно одобрил поэтапный запрет импорта российского газа

Страны Европейского Союза в понедельник, 26 января, окончательно одобрили постепенный план по запрету импорта российского газа – его должны реализовать до конца 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Европейского совета.

Страны ЕС одобрили закон на встрече в Брюсселе в понедельник. Венгрия и Словакия проголосовали против, однако решение было принято квалифицированным большинством (72% государств-членов ЕС, представляющих 65% населения. – Ред.).

Согласно регламенту, импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа в ЕС будет запрещен через шесть недель после вступления в силу закона.

Однако для действующих контрактов государств-членов будет действовать переходный период.

Согласно плану, ЕС окончательно прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа – до 30 сентября 2027 года.

Странам разрешается отсрочить запрет не позднее 1 ноября 2027 года в том случае, если они испытывают трудности с заполнением своих газовых хранилищ газом из-за рубежа накануне зимнего отопительного сезона.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц.

Кроме того, в ЕС будут проверять страну добычи газа, прежде чем разрешить импорт газа на территорию блока.

Как известно, в декабре за план отказа от российского газа проголосовал Европейский парламент.

Как ранее сообщала "Европейская правда", 10 декабря послы Европейского Союза согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года.

В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.