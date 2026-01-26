Укр Рус Eng

ПАРЄ готується затвердити список "російських демократів" з Кара-Мурзою і Каспаровим

Новини — Понеділок, 26 січня 2026, 12:15 — Уляна Кричковська

Парламентська асамблея Ради Європи готується затвердити склад учасників "Платформи ПАРЄ для діалогу з російськими демократичними силами".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву.

Як зазначається, ця платформа була створена в жовтні минулого року.

У заяві йдеться про те, що платформа дозволить здійснювати "двосторонній обмін між російськими демократичними силами в екзилі та провідними членами Асамблеї з питань, що становлять спільний інтерес".

У своїй резолюції про створення Платформи Асамблея заявила, що вона сприятиме "досягненню стійких демократичних змін у Росії та допоможе досягти тривалого і справедливого миру в Україні, а також забезпечить відповідальність російських суб’єктів за скоєні міжнародні злочини".

"Ми не відвернемося від росіян, які захищають демократію, права людини і свободу – і які відкидають цю війну. Ця Платформа стане місцем, де інша Росія зможе висловитися – чітко, відкрито і без страху", – заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодорос Русопулос.

Рішення Бюро має бути ратифіковано Асамблеєю в рамках дебатів, які відбудуться сьогодні в другій половині дня.

ПАРЄ публікує учасників Платформи з-поміж "російських демократичних сил", серед яких: 

  • Наталія Арно (засновниця і президентка Free Russia Foundation);
  • Дмитрій Гудков ("опозиційний" політик);
  • Марк Фейгін (колишній депутат Державної думи РФ);
  • Владімір Кара-Мурза (громадський діяч та журналіст);
  • Гаррі Каспаров (шахіст);
  • Михаїл Ходорковський (колишній голова російської нафтової компанії "ЮКОС");
  • Олег Орлов (російський біолог);
  • Любовь Соболь (російська юристка);
  • Надєжда Толоконнікова (музикантка);
  • Андрєй Волна (російський травматолог і ортопед).

Також будуть представники "корінних народів та національних меншин".

Якщо рішення Бюро буде схвалено Асамблеєю, Платформа проведе своє перше засідання у четвер, 29 січня, о 13:00.

Варто зазначити, що у грудні Кара-Мурза оголосив про свій вихід з "Антивоєнного комітету Росії" після нібито образ із боку іншого опозиціонера, колишнього чемпіона світу із шахів Гаррі Каспарова.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року ПАРЄ ухвалила рішення створити платформу для діалогу між Асамблеєю та "російськими демократичними силами в екзилі".

Також ПАРЄ вважає, що країни-члени Ради Європи повинні "зробити все, що в їхніх силах, для зміцнення своїх можливостей стримування, готовності та стійкості перед загрозою, яку становить Росія", якщо хочуть мати мирне майбутнє.

