ПАСЕ готовится утвердить список "российских демократов" с Кара-Мурзой и Каспаровым
Парламентская ассамблея Совета Европы готовится утвердить состав участников "Платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами".
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление.
Как отмечается, эта платформа была создана в октябре прошлого года.
В заявлении говорится, что платформа позволит осуществлять "двусторонний обмен между российскими демократическими силами в изгнании и ведущими членами Ассамблеи по вопросам, представляющим общий интерес".
В своей резолюции о создании Платформы Ассамблея заявила, что она будет способствовать "достижению устойчивых демократических изменений в России и поможет достичь длительного и справедливого мира в Украине, а также обеспечит ответственность российских субъектов за совершенные международные преступления".
"Мы не отвернемся от россиян, которые защищают демократию, права человека и свободу – и которые отвергают эту войну. Эта Платформа станет местом, где другая Россия сможет высказаться – четко, открыто и без страха", – заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос.
Решение Бюро должно быть ратифицировано Ассамблеей в рамках дебатов, которые состоятся сегодня во второй половине дня.
ПАСЕ публикует участников Платформы из числа "российских демократических сил", среди которых:
- Наталья Арно (основательница и президент Free Russia Foundation);
- Дмитрий Гудков ("оппозиционный" политик);
- Марк Фейгин (бывший депутат Государственной думы РФ);
- Владимир Кара-Мурза (общественный деятель и журналист);
- Гарри Каспаров (шахматист);
- Михаил Ходорковский (бывший глава российской нефтяной компании "ЮКОС");
- Олег Орлов (российский биолог);
- Любовь Соболь (российский юрист);
- Надежда Толоконникова (музыкантка);
- Андрей Волна (российский травматолог и ортопед).
Также будут представители "коренных народов и национальных меньшинств".
Если решение Бюро будет одобрено Ассамблеей, Платформа проведет свое первое заседание в четверг, 29 января, в 13:00.
Стоит отметить, что в декабре Кара-Мурза объявил о своем выходе из "Антивоенного комитета России" после якобы оскорблений со стороны другого оппозиционера, бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
Напомним, в октябре 2025 года ПАСЕ приняла решение создать платформу для диалога между Ассамблеей и "российскими демократическими силами в изгнании".
Также ПАСЕ считает, что страны-члены Совета Европы должны "сделать все, что в их силах, для укрепления своих возможностей сдерживания, готовности и устойчивости перед угрозой, которую представляет Россия", если хотят иметь мирное будущее.