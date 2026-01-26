ПАСЕ готовится утвердить список "российских демократов" с Кара-Мурзой и Каспаровым

Парламентская ассамблея Совета Европы готовится утвердить состав участников "Платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление.

Как отмечается, эта платформа была создана в октябре прошлого года.

В заявлении говорится, что платформа позволит осуществлять "двусторонний обмен между российскими демократическими силами в изгнании и ведущими членами Ассамблеи по вопросам, представляющим общий интерес".

В своей резолюции о создании Платформы Ассамблея заявила, что она будет способствовать "достижению устойчивых демократических изменений в России и поможет достичь длительного и справедливого мира в Украине, а также обеспечит ответственность российских субъектов за совершенные международные преступления".

"Мы не отвернемся от россиян, которые защищают демократию, права человека и свободу – и которые отвергают эту войну. Эта Платформа станет местом, где другая Россия сможет высказаться – четко, открыто и без страха", – заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос.

Решение Бюро должно быть ратифицировано Ассамблеей в рамках дебатов, которые состоятся сегодня во второй половине дня.

ПАСЕ публикует участников Платформы из числа "российских демократических сил", среди которых:

Наталья Арно (основательница и президент Free Russia Foundation);

Дмитрий Гудков ("оппозиционный" политик);

Марк Фейгин (бывший депутат Государственной думы РФ);

Владимир Кара-Мурза (общественный деятель и журналист);

Гарри Каспаров (шахматист);

Михаил Ходорковский (бывший глава российской нефтяной компании "ЮКОС");

Олег Орлов (российский биолог);

Любовь Соболь (российский юрист);

Надежда Толоконникова (музыкантка);

Андрей Волна (российский травматолог и ортопед).

Также будут представители "коренных народов и национальных меньшинств".

Если решение Бюро будет одобрено Ассамблеей, Платформа проведет свое первое заседание в четверг, 29 января, в 13:00.

Стоит отметить, что в декабре Кара-Мурза объявил о своем выходе из "Антивоенного комитета России" после якобы оскорблений со стороны другого оппозиционера, бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

Напомним, в октябре 2025 года ПАСЕ приняла решение создать платформу для диалога между Ассамблеей и "российскими демократическими силами в изгнании".

Также ПАСЕ считает, что страны-члены Совета Европы должны "сделать все, что в их силах, для укрепления своих возможностей сдерживания, готовности и устойчивости перед угрозой, которую представляет Россия", если хотят иметь мирное будущее.