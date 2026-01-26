У Німеччині пропонують скасувати право на неповний робочий день

У парламенті Німеччини блок ХДС/ХСС чинного канцлера Фрідріха Мерца виступив за скасування права працівників на неповний робочий день.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє tagesschau.

Бізнес-крило блоку ХДС/ХСС висловило пропозицію скасувати право на неповний робочий день через нестачу кваліфікованих працівників.

На думку авторів ініціативи, працівники повинні мати особливі причини, з яких вони не можуть працювати повний робочий день. Це може бути виховання дітей, догляд за родичами або здобуття освіти.

Ініціатива зіштовхнулася з критикою з боку різних партій. Заступниця голови парламентської групи Соціал-демократичної партії (СДПН) Дагмар Шмідт звинуватила ХДС/ХСС у руйнуванні "згуртованості в країні".

Вона додала, що "вкрай суперечливо", з одного боку, звинувачувати працівників у ліні та змушувати їх працювати понаднормово, а з іншого боку, "депортувати людей, які інтегровані, навчаються та працюють".

Член партії "Зелені" Армін Грау назвав "неповагою" пропозиції ХДС/ХСС. За його словами, люди працюють неповний робочий день через догляд за дітьми, хворобу або високий рівень психологічного стресу на роботі.

Очікується, що пропозицію про скасування неповного робочого дня розглянуть на конференції ХДС/ХСС у лютому.

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, у 2024 році 29% працевлаштованого населення Німеччини працювали на умовах неповного робочого дня, а у 2025 році їхня кількість перевищила 40%.

Як повідомлялося, уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними, яку отримують, зокрема і біженці з України.

Одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.