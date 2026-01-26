В Германии предлагают отменить право на неполный рабочий день

В парламенте Германии блок ХДС/ХСС действующего канцлера Фридриха Мерца выступил за отмену права работников на неполный рабочий день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает tagesschau.

Бизнес-крыло блока ХДС/ХСС высказало предложение отменить право на неполный рабочий день из-за нехватки квалифицированных работников.

По мнению авторов инициативы, работники должны иметь особые причины, по которым они не могут работать полный рабочий день. Это может быть воспитание детей, уход за родственниками или получение образования.

Инициатива столкнулась с критикой со стороны различных партий. Заместитель председателя парламентской группы Социал-демократической партии (СДПГ) Дагмар Шмидт обвинила ХДС/ХСС в разрушении "сплоченности в стране".

Она добавила, что "крайне противоречиво", с одной стороны, обвинять работников в лени и заставлять их работать сверхурочно, а с другой стороны, "депортировать людей, которые интегрированы, учатся и работают".

Член партии "Зеленые" Армин Грау назвал "неуважением" предложения ХДС/ХСС. По его словам, люди работают неполный рабочий день из-за ухода за детьми, болезни или высокого уровня психологического стресса на работе.

Ожидается, что предложение об отмене неполного рабочего дня рассмотрят на конференции ХДС/ХСС в феврале.

По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2024 году 29% трудоустроенного населения Германии работали на условиях неполного рабочего дня, а в 2025 году их количество превысило 40%.

Как сообщалось, правительство Германии намерено ввести более строгие правила получения социальной помощи безработными, которую получают, в том числе и беженцы из Украины.

Одно из исследований свидетельствует, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.