Гончаренко хоче завадити молдовському Додону приєднатися до групи консерваторів та Орбана у ПАРЄ

Член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко хоче завадити Ігорю Додону, який очолює фракцію соціалістів в парламенті Молдови, приєднатися до групи консерваторів у ПАРЄ.

Про це Гончаренко написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Гончаренко є членом бюро групи європейських консерваторів і патріотів у ПАРЄ, до якої також входять депутати від керівної партії Угорщини "Фідес".

"Ігор Додон, людина, яка є агентом Путіна в Молдові, вирішив доєднатись до моєї групи в ПАРЄ. Додон соціаліст, а хоче вступити в групу правих. Якийсь сюр. Є таке відчуття, що не вийде, чомусь так думаю!", – написав депутат.

Про свої наміри Додон, експрезидент Молдови, також повідомив у Facebook у понеділок.

"Прийняв рішення приєднатися до Групи консерваторів і патріотів у ПАРЄ. Офіційний вступ до неї передбачається протягом поточного тижня", – написав він.

Раніше відомий своїми проросійськими поглядами колишній президент Молдови Ігор Додон заявляв, що інцидент з падінням дрона РФ на будинок у сільській місцевості був інсценований.

Також повідомлялося, що Парламентська асамблея Ради Європи готується затвердити склад учасників "Платформи ПАРЄ для діалогу з російськими демократичними силами".