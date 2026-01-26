Гончаренко хочет помешать молдавскому Додону присоединиться к группе консерваторов и Орбана в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко хочет помешать Игорю Додону, который возглавляет фракцию социалистов в парламенте Молдовы, присоединиться к группе консерваторов в ПАСЕ.

Об этом Гончаренко написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Гончаренко является членом бюро группы европейских консерваторов и патриотов в ПАСЕ, в которую также входят депутаты от правящей партии Венгрии "Фидес".

"Игорь Додон, человек, который является агентом Путина в Молдове, решил присоединиться к моей группе в ПАСЕ. Додон социалист, а хочет вступить в группу правых. Какой-то сюр. Есть такое ощущение, что не получится, почему-то так думаю!", – написал депутат.

О своих намерениях Додон, экс-президент Молдовы, также сообщил в Facebook в понедельник.

"Принял решение присоединиться к Группе консерваторов и патриотов в ПАСЕ. Официальное вступление в нее предполагается в течение текущей недели", – написал он.

Ранее известный своими пророссийскими взглядами бывший президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что инцидент с падением дрона РФ на дом в сельской местности был инсценирован.

Также сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы готовится утвердить состав участников "Платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами".