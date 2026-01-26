Латвійська розвідка: Росія все більше розглядає Латвію як Україну перед війною

26 січня Бюро захисту Конституції Латвії (SAB) опублікувало несекретну частину щорічного звіту за 2025 рік, в якому спецслужба висловлює побоювання, що РФ намагатиметься вплинути на латвійські вибори цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні SAB.

Разом з аналізом минулого року SAB також надає прогноз щодо можливого розвитку поточних питань безпеки.

"Протягом останніх кількох років сприйняття Москвою Заходу як екзистенційної загрози для режиму посилилося. Росія вважає, що вона вже вступила в пряму конфронтацію із Заходом: боротьба відбувається не тільки в Україні, але й у глобальному та ідеологічному вимірі. Посилене сприйняття загрози з боку Росії означає значне збільшення загроз безпеці Європи", – йдеться у звіті.

Як зазначається, для реалізації свого впливу та планів Росія продовжує використовувати та постійно адаптувати існуючі, а також створювати нові гібридні інструменти.

Одним з інструментів, який все частіше застосовується, є використання правових механізмів на міжнародній арені з метою дискредитації Латвії на міжнародному рівні та забезпечення тривалого міжнародного тиску на Латвію з метою зміни її політики щодо Росії та російськомовного населення. У звіті є окремий розділ, в якому пояснюється використання цього механізму.

За оцінкою SAB, Росія продовжуватиме становити значну військову загрозу для європейських країн і НАТО. Мілітаризація російської економіки триватиме навіть після потенційного завершення або заморожування війни в Україні.

Інформація SAB свідчить, що сприйняття Латвії Росією стає дедалі схожим на те, яке Росія мала щодо України до війни. "Хоча на цей час Росія не становить прямої військової загрози для Латвії, низка ознак вказує на потенційні довгострокові плани", – йдеться у звіті.

"Рівень загрози з боку Росії залишатиметься високим, тому ми маємо цілеспрямовано працювати над його зменшенням. Ми також маємо бути готовими до того, що Росія намагатиметься вплинути на парламентські вибори, які відбудуться в Латвії восени цього року", – зазначає директор SAB Егілс Зведріс, коментуючи щорічний звіт та поточні виклики у сфері безпеки.

Засекречена частина щорічного звіту буде розглянута Кабінетом міністрів та Комісією з національної безпеки парламенту Латвії. Таким чином, будуть затверджені напрямки діяльності Бюро захисту Конституції на 2026 рік.

Раніше генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявляв, що наразі немає ознак того, що Росія мала намір напасти на будь-яку з країн Балтії або на НАТО в цілому.

Нагадаємо, європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс у листопаді заявляв, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.