Латвийская разведка: Россия все больше рассматривает Латвию как Украину перед войной

26 января Бюро защиты Конституции Латвии (SAB) опубликовало несекретную часть ежегодного отчета за 2025 год, в котором спецслужба выражает опасения, что РФ будет пытаться повлиять на латвийские выборы в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении SAB.

Вместе с анализом прошлого года SAB также предоставляет прогноз относительно возможного развития текущих вопросов безопасности.

"В течение последних нескольких лет восприятие Москвой Запада как экзистенциальной угрозы для режима усилилось. Россия считает, что она уже вступила в прямую конфронтацию с Западом: борьба происходит не только в Украине, но и в глобальном и идеологическом измерении. Усиленное восприятие угрозы со стороны России означает значительное увеличение угроз безопасности Европы", – говорится в отчете.

Как отмечается, для реализации своего влияния и планов Россия продолжает использовать и постоянно адаптировать существующие, а также создавать новые гибридные инструменты.

Одним из инструментов, который все чаще применяется, является использование правовых механизмов на международной арене с целью дискредитации Латвии на международном уровне и обеспечения длительного международного давления на Латвию с целью изменения ее политики в отношении России и русскоязычного населения. В отчете есть отдельный раздел, в котором объясняется использование этого механизма.

По оценке SAB, Россия будет продолжать представлять значительную военную угрозу для европейских стран и НАТО. Милитаризация российской экономики будет продолжаться даже после потенциального завершения или замораживания войны в Украине.

Информация SAB свидетельствует, что восприятие Латвии Россией становится все более похожим на то, которое Россия имела в отношении Украины до войны. "Хотя на данный момент Россия не представляет прямой военной угрозы для Латвии, ряд признаков указывает на потенциальные долгосрочные планы", – говорится в отчете.

"Уровень угрозы со стороны России будет оставаться высоким, поэтому мы должны целенаправленно работать над его уменьшением. Мы также должны быть готовы к тому, что Россия будет пытаться повлиять на парламентские выборы, которые состоятся в Латвии осенью этого года", – отмечает директор SAB Эгилс Зведрис, комментируя ежегодный отчет и текущие вызовы в сфере безопасности.

Засекреченная часть ежегодного отчета будет рассмотрена Кабинетом министров и Комиссией по национальной безопасности парламента Латвии. Таким образом, будут утверждены направления деятельности Бюро защиты Конституции на 2026 год.

Ранее генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявлял, что пока нет признаков того, что Россия намеревалась напасть на любую из стран Балтии или на НАТО в целом.

Напомним, европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ноябре заявлял, что Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.