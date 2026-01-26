Більше половини румунів підтримують об'єднання з Молдовою

Понад половина громадян Румунії підтримали б об'єднання з Молдовою на потенційному референдумі.

Такими є результати опитування CURS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У разі голосування щодо возз'єднання Республіки Молдова з Румунією, яке публічно підтримує молдовська президентка Мая Санду, 56% респондентів у Румунії заявляють, що проголосували б за це на можливому референдумі.

Водночас 37% заявляють, що не підтримали б такий підхід, а 7% не мають чіткої думки.

Дослідження було проведено на репрезентативній вибірці з 1067 респондентів, дорослого населення Румунії віком від 18 років.

Дані були зібрані за допомогою методу CATI у період з 14 по 23 січня.

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

