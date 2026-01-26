Более половины румын поддерживают объединение с Молдовой

Более половины граждан Румынии поддержали бы объединение с Молдовой на потенциальном референдуме.

Таковы результаты опроса CURS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В случае голосования по воссоединению Республики Молдова с Румынией, которое публично поддерживает молдовский президент Майя Санду, 56% респондентов в Румынии заявляют, что проголосовали бы за это на возможном референдуме.

В то же время 37% заявляют, что не поддержали бы такой подход, а 7% не имеют четкого мнения.

Исследование было проведено на репрезентативной выборке из 1067 респондентов, взрослого населения Румынии в возрасте от 18 лет.

Данные были собраны с помощью метода CATI в период с 14 по 23 января.

Молдовский президент Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Румынский президент Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой будет возможен в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.