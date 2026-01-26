10 стран договорились построить ветроэнергетическую сеть на 100 ГВт в Северном море

Великобритания и девять других европейских стран договорились ускорить развертывание морских ветровых электростанций в 2030-х годах и построить энергосеть в Северном море в рамках исторического соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Страны построят морские ветроэлектростанции, которые будут непосредственно подключены к нескольким странам с помощью подводных кабелей высокого напряжения. По планам, они должны обеспечить 100 ГВт морской ветровой энергии, что достаточно для обеспечения электроэнергией 143 млн домохозяйств.

Это обязательство изложено в "Гамбургской декларации", подписанной в понедельник министрами энергетики Великобритании, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии.

Этот пакт заключен менее чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал планы Великобритании по постепенному прекращению добычи нефти и газа в Северном море и выразил недовольство европейской ветроэнергетикой.

Согласно договору, правительства обещают совместно строить 5 ГВт морских ветровых электростанций ежегодно в период с 2031 по 2040 год, способствуя инвестициям частного сектора. В ответ более 100 компаний подписали отраслевую декларацию, в которой обещают снизить расходы и создать 91 тысячу рабочих мест.

Президент США заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе: "По всей Европе стоят ветряки. Ветряки стоят повсюду, и они приносят убытки. Я заметил, что чем больше ветряков в стране, тем больше денег она теряет и тем хуже ей живется".

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что темами обсуждения в Гамбурге будут морская безопасность, а также "совместный экономический успех на Севере".

Общей целью является сделать Северное море "крупнейшим в мире резервуаром чистой энергии", которое Мерц назвал "решающе важным для сильной, безопасной и независимой Европы".

Кроме того, лидеры должны были обсудить заявления президента США о том, что он сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.