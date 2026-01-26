В ПАРЄ обрали нову президентку

Австрійку Петру Байр у понеділок обрали новою президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомила пресслужба Асамблеї у соцмережах, пише "Європейська правда".

Байр замінить на посаді грека Теодороса Руссопулоса, чия дворічна каденція добігла кінця.

Congratulations to Petra Bayr from Austria, who has just been elected as the 36th President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe!



Follow her inaugural speech LIVE or with scroll-back here:https://t.co/UHptwGM8aX



More details on the site soon.#46_parliaments pic.twitter.com/2MqwZ7gC5y – PACE (@PACE_News) January 26, 2026

Байр є членом Національної ради Австрії (нижньої палати парламенту) з 2002 року та головою комітету Національної ради з питань закордонних справ з 2025 року.

Вона є речницею парламентської групи Соціал-демократичної партії з питань закордонних справ та глобальної політики сталого розвитку.

Байр є членом ПАРЄ з 2018 року. З 2020 по 2022 рік вона очолювала Комітет з питань рівності та недискримінації, а в 2024 і 2025 роках – Комітет з виборів суддів Європейського суду з прав людини.

Як доповідачка вона займалася такими питаннями, як боротьба з дискримінацією, расизмом і нетерпимістю; просування прав жінок; боротьба з сексуальним насильством у конфліктах; захист жінок-правозахисниць; просування Цілей сталого розвитку ООН.

У 2023 році ПАРЄ схвалила резолюцію, підготовлену Байр, яка визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році.

Нагадаємо, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко хоче завадити Ігорю Додону, який очолює фракцію соціалістів в парламенті Молдови, приєднатися до групи консерваторів у ПАРЄ.