В ПАРЄ обрали нову президентку

Новини — Понеділок, 26 січня 2026, 15:18 — Христина Бондарєва

Австрійку Петру Байр у понеділок обрали новою президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомила пресслужба Асамблеї у соцмережах, пише "Європейська правда".

Байр замінить на посаді грека Теодороса Руссопулоса, чия дворічна каденція добігла кінця.

Байр є членом Національної ради Австрії (нижньої палати парламенту) з 2002 року та головою комітету Національної ради з питань закордонних справ з 2025 року. 

Вона є речницею парламентської групи Соціал-демократичної партії з питань закордонних справ та глобальної політики сталого розвитку.

Байр є членом ПАРЄ з 2018 року. З 2020 по 2022 рік вона очолювала Комітет з питань рівності та недискримінації, а в 2024 і 2025 роках – Комітет з виборів суддів Європейського суду з прав людини. 

Як доповідачка вона займалася такими питаннями, як боротьба з дискримінацією, расизмом і нетерпимістю; просування прав жінок; боротьба з сексуальним насильством у конфліктах; захист жінок-правозахисниць; просування Цілей сталого розвитку ООН. 

У 2023 році ПАРЄ схвалила резолюцію, підготовлену Байр, яка визнала, що військова агресія РФ проти України почалася у 2014, а не 2022 році.

Нагадаємо, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко хоче завадити Ігорю Додону, який очолює фракцію соціалістів в парламенті Молдови, приєднатися до групи консерваторів у ПАРЄ.

