В ПАСЕ избрали нового президента

Австрийку Петру Байр в понедельник избрали новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщила пресс-служба Ассамблеи в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Байр заменит на посту грека Теодороса Руссопулоса, чья двухлетняя каденция подошла к концу.

Congratulations to Petra Bayr from Austria, who has just been elected as the 36th President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe!



Follow her inaugural speech LIVE or with scroll-back here:https://t.co/UHptwGM8aX



More details on the site soon.#46_parliaments pic.twitter.com/2MqwZ7gC5y – PACE (@PACE_News) January 26, 2026

Байр является членом Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) с 2002 года и председателем комитета Национального совета по иностранным делам с 2025 года.

Она является спикером парламентской группы Социал-демократической партии по иностранным делам и глобальной политике устойчивого развития.

Байр является членом ПАСЕ с 2018 года. С 2020 по 2022 год она возглавляла Комитет по вопросам равенства и недискриминации, а в 2024 и 2025 годах – Комитет по выборам судей Европейского суда по правам человека.

Как докладчик она занималась такими вопросами, как борьба с дискриминацией, расизмом и нетерпимостью; продвижение прав женщин; борьба с сексуальным насилием в конфликтах; защита женщин-правозащитниц; продвижение Целей устойчивого развития ООН.

В 2023 году ПАСЕ одобрила резолюцию, подготовленную Байр, которая признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году.

Напомним, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко хочет помешать Игорю Додону, который возглавляет фракцию социалистов в парламенте Молдовы, присоединиться к группе консерваторов в ПАСЕ.