Зеленський зустрівся з українською делегацією після переговорів в ОАЕ 

Президент Володимир Зеленський отримав доповідь від української делегації, яка повернулась до Києва після перемовин в Еміратах з американською і російською сторонами.

Про це президент розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Президент нагадав, що в Абу-Дабі відбувся перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни.

"На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін", – розповів глава держави.

Він повідомив, що визначив рамку подальшої дипломатичної роботи.

Крім того, зараз іде підготовка до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні.

Як повідомляла "Європейська правда", 23-24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбулися тристоронні переговори США, України та Росії.

За підсумками зустрічей сторони домовилися продовжити консультації 1 лютого.

Серед тем переговорів – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.