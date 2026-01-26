Зеленский встретился с украинской делегацией после переговоров в ОАЭ

Президент Владимир Зеленский получил доклад от украинской делегации, вернувшейся в Киев после переговоров в Эмиратах с американской и российской сторонами.

Об этом президент рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Президент напомнил, что в Абу-Даби состоялась первая за долгое время встреча в формате трехстороннего диалога для окончания войны.

"На встречах обсудили спектр важных вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон", – рассказал глава государства.

Он сообщил, что определил рамку дальнейшей дипломатической работы.

Кроме того, сейчас идет подготовка к новым трехсторонним встречам на этой неделе.

Как сообщала "Европейская правда", 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись трехсторонние переговоры США, Украины и России.

По итогам встреч стороны договорились продолжить консультации 1 февраля.

Среди тем переговоров – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области.