На Балканах водії вантажівок блокували кордони через нові правила ЄС

Вантажні перевізники з Чорногорії, Сербії, Боснії та Північної Македонії блокували рух товарів на прикордонних переходах, протестуючи проти нових правил ЄС ETIAS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

В понеділок автотранспортні компанії Західних Балкан встановили дорожні блокпости на знак протесту проти нової системи європейських дозволів на подорож (ETIAS), яка була запроваджена наприкінці минулого року і покликана посилити безпеку мандрівників з країн, що не входять до ЄС.

Транспортні оператори Західних Балкан заявляють, що правила ETIAS та інші норми ЄС можуть загрожувати їхній конкурентоспроможності та зменшити їхні доходи. Водії стверджують, що ці правила створять операційні та адміністративні перешкоди, які можуть змусити багатьох з них залишити роботу.

Під час протесту в Чорногорії, який відбувся на дев'яти прикордонних переходах і в порту Бар, 137 зареєстрованих вантажних компаній з кількома сотнями водіїв об'єдналися в групи, повідомила ЗМІ Асоціація міжнародних вантажоперевізників Чорногорії.

Подібні протести були організовані у вівторок операторами в Боснії, Сербії та Північній Македонії, які заблокували дороги, що ведуть до сусідніх країн ЄС.

У Сербії, де були заблоковані всі переходи з сербської сторони, Неджо Мандич з Асоціації перевізників Сербії повідомив ЗМІ, що перша вимога полягає в тому, щоб фактично розпочати переговори з Європейською комісією. "Запросіть нас на переговори з зобов'язанням знайти компроміс протягом наступних 60 днів. Протягом цього часу не затримуйте наших водіїв, не депортуйте їх, якщо вони мають усі необхідні та правильні документи і не порушують правил", – сказав Мандич телеканалу N1 після початку блокади.

У Північній Македонії з понеділка опівдні близько 370 вантажівок, що належать вантажним перевізникам, заблокували вантажний рух на всіх прикордонних переходах країни, фактично зупинивши рух до Європейського Союзу та транзит через регіон.

За даними транспортних перевізників Північної Македонії, пасажирський рух на всіх прикордонних переходах продовжується без перебоїв, і поліція заявила, що забезпечить, щоб так було і надалі.

Вантажні перевізники заявили, що під час блокади пропускатимуться лише вантажівки, що перевозять ліки, худобу і, можливо, вибухівку або боєприпаси.

Логістичний консорціум Боснії і Герцеговини заявив, що 100 професійних водіїв вже були примусово повернуті з країн ЄС, а 47 втратили роботу через проблеми, пов'язані з проживанням. Влада Німеччини, Австрії, Польщі та інших країн ЄС підтвердила, що тільки 21 січня вони розглянули ще 100 справ про депортацію. За останній рік Німеччина депортувала 100 водіїв виключно через їхній робочий статус.

Напередодні протестів, у суботу, міністр європейських справ Чорногорії Майда Горчевич заявила, що уряд уважно стежить за проблемами сектору, і підкреслила, що правила ETIAS впливають на весь регіон.

Протести планується провести протягом семи днів, з можливістю їх припинення у разі знаходження рішення.

У листопаді в Держприкордонслужбі повідомили, що усі пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною приєднали до нової системи в’їзду ЄС.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Прикордонні відомства країн-учасниць ЄС поступово розгортають її протягом шестимісячного перехідного періоду.

