Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною приєднали до нової системи в’їзду ЄС

До нової європейської системи контролю в’їзду ЄС (EES) вже підключені всі пункти пропуску на кордоні України з Польщею та з Угорщиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, його цитує "Укрінформ".

Демченко наголосив, що ця система охоплює ще не всі пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною та Румунією, проте на кордоні з Польщею і Угорщиною процедури завершені.

"До нової європейської системи вже підключені всі пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною", – сказав він.

Демченко вчергове підкреслив, що впровадження цієї системи не вливає на інтенсивність пасажиропотоку. Лунали побоювання, що через необхідність здачі біометричних даних на КПП утворяться черги. Демченко уточнив, що у перші дні були невеликі черги у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але станом на зараз забезпечено інтенсивний рух і там.

Нагадаємо, нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Прикордонні відомства країн-учасниць ЄС поступово розгортають її протягом шестимісячного перехідного періоду.

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.