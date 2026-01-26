На Балканах водители грузовиков блокировали границы из-за новых правил ЕС

Грузовые перевозчики из Черногории, Сербии, Боснии и Северной Македонии блокировали движение товаров на пограничных переходах, протестуя против новых правил ЕС ETIAS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

В понедельник автотранспортные компании Западных Балкан установили дорожные блокпосты в знак протеста против новой системы европейских разрешений на поездки (ETIAS), которая была введена в конце прошлого года и призвана усилить безопасность путешественников из стран, не входящих в ЕС.

Транспортные операторы Западных Балкан заявляют, что правила ETIAS и другие нормы ЕС могут угрожать их конкурентоспособности и уменьшить их доходы. Водители утверждают, что эти правила создадут операционные и административные препятствия, которые могут заставить многих из них оставить работу.

Во время протеста в Черногории, который состоялся на девяти пограничных переходах и в порту Бар, 137 зарегистрированных грузовых компаний с несколькими сотнями водителей объединились в группы, сообщила СМИ Ассоциация международных грузоперевозчиков Черногории.

Подобные протесты были организованы во вторник операторами в Боснии, Сербии и Северной Македонии, которые заблокировали дороги, ведущие в соседние страны ЕС.

В Сербии, где были заблокированы все переходы с сербской стороны, Неджо Мандич из Ассоциации перевозчиков Сербии сообщил СМИ, что первое требование заключается в том, чтобы фактически начать переговоры с Европейской комиссией. "Пригласите нас на переговоры с обязательством найти компромисс в течение следующих 60 дней. В течение этого времени не задерживайте наших водителей, не депортируйте их, если они имеют все необходимые и правильные документы и не нарушают правил", – сказал Мандич телеканалу N1 после начала блокады.

В Северной Македонии с понедельника в полдень около 370 грузовиков, принадлежащих грузовым перевозчикам, заблокировали грузовое движение на всех пограничных переходах страны, фактически остановив движение в Европейский Союз и транзит через регион.

По данным транспортных перевозчиков Северной Македонии, пассажирское движение на всех пограничных переходах продолжается без перебоев, и полиция заявила, что обеспечит, чтобы так было и в дальнейшем.

Грузовые перевозчики заявили, что во время блокады будут пропускаться только грузовики, перевозящие лекарства, скот и, возможно, взрывчатку или боеприпасы.

Логистический консорциум Боснии и Герцеговины заявил, что 100 профессиональных водителей уже были принудительно возвращены из стран ЕС, а 47 потеряли работу из-за проблем, связанных с проживанием. Власти Германии, Австрии, Польши и других стран ЕС подтвердили, что только 21 января они рассмотрели еще 100 дел о депортации. За последний год Германия депортировала 100 водителей исключительно из-за их рабочего статуса.

Накануне протестов, в субботу, министр европейских дел Черногории Майда Горчевич заявила, что правительство внимательно следит за проблемами сектора, и подчеркнула, что правила ETIAS влияют на весь регион.

Протесты планируется провести в течение семи дней, с возможностью их прекращения в случае нахождения решения.

В ноябре в Госпогранслужбе сообщили, что все пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией присоединили к новой системе въезда в ЕС.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Пограничные ведомства стран-участниц ЕС постепенно развертывают ее в течение шестимесячного переходного периода.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.