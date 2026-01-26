Прем’єрка Литви запевняє, що коаліція все ще існує, попри проблеми з ультраправими

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що керівна коаліція продовжує існувати, доки її соціал-демократична партія не увалить іншого рішення.

Про це повідомляє LRT, пише Європейська правда".

Ругінене на тлі проблем з ультраправою партією "Зоря Німану" і чуток, що через них коаліція опинилася під питанням, запевнила, що поки вона продовжує існувати.

"Ми знаємо, як ухвалювати рішення… Коли партія вирішить, що ця коаліція вичерпала себе, з того моменту вона припинить своє існування", – сказала прем’єрка.

"Мені подобаються деякі заяви опозиції, де краще за нас знають, що відбувається у нас всередині", – додала вона.

Теперішню керівну коаліцію сформували влітку – після того, як попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас змушений був піти у відставку на тлі журналістського розслідування.

Останні опитування свідчать, що більше половини литовців негативно оцінюють роботу уряду.

Знизився рейтинг і президента Гітанаса Науседи.