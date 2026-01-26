Премьер-министр Литвы уверяет, что коалиция все еще существует, несмотря на проблемы с ультраправыми

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что правящая коалиция продолжает существовать, пока ее социал-демократическая партия не примет другого решения.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене на фоне проблем с ультраправой партией "Заря Немана" и слухов, что из-за них коалиция оказалась под вопросом, заверила, что пока она продолжает существовать.

"Мы знаем, как принимать решения... Когда партия решит, что эта коалиция исчерпала себя, с того момента она прекратит свое существование", – сказала премьер.

"Мне нравятся некоторые заявления оппозиции, где лучше нас знают, что происходит у нас внутри", – добавила она.

Нынешнюю правящую коалицию сформировали летом – после того, как предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас был вынужден уйти в отставку на фоне журналистского расследования.

Последние опросы показывают, что более половины литовцев негативно оценивают работу правительства.

Снизился рейтинг и президента Гитанаса Науседы.