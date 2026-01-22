У Литві продовжує падати рейтинг Науседи

Рейтинг литовського президента Гітанаса Науседи продовжує падати, водночас у рейтингу партій істотних змін не зафіксовано.

Про це свідчить опитування, яке провели Baltijos tyrimai, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За даними опитування, рейтинг Науседи за місяць впав на 5 процентних пунктів – він посів четверте місце в рейтингу схвалення.

Зазначається, що 45% респондентів оцінили Науседу позитивно, а 46% – негативно. Для порівняння, за результатами опитування, проведеного в листопаді минулого року, 50% респондентів мали позитивну думку про Науседу.

Колишній президент Валдас Адамкус отримав найвищу оцінку в грудні: 81% респондентів оцінили його позитивно, а 10% – негативно. Друге місце посіла колишня президентка Даля Грибаускайте: 58% респондентів висловили про неї позитивну думку в грудні, а 33% – негативну.

Значних змін у рейтингах партій не відбулося

Опитування проводилося з 11 по 29 грудня 2025 року. Було опитано 1015 жителів Литви віком від 18 років. Похибка результатів опитування становить до 3,1%.

Зауважимо, сам Науседа вважає, що зниження рейтингу його популярності є наслідком його активної участі у внутрішній політиці.

В грудні опитування показало значне невдоволення литовців роботою уряду на чолі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене.