ЗМІ: адвокати Саркозі просять про крок, що дозволить йому уникнути електронного браслета
Адвокати експрезидента Франції Ніколя Саркозі просять об’єднати його вироки у двох справах, що на практиці дозволить Саркозі уникнути носіння електронного браслета.
Про це з посиланням на свої джерела повідомили BFMTV та Franceinfo.
Журналісти дізналися, що адвокати Саркозі ще в кінці листопада подали клопотання щодо об’єднання вироків у так званій справі про прослушки та "справі Бігмаліон". Рішення суду очікується 23 лютого та могло б позбавити Саркозі необхідності носити електронний браслет.
Саркозі вже носив електронний браслет з лютого по березень 2025 року у "справі про прослушки". У разі об’єднання вироків у двох справах йому скасують цей захід.
Нагадаємо, восени Ніколя Саркозі пару тижнів утримувався у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.
10 листопада суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.
Апеляційний розгляд відбудеться з 16 березня по 3 червня 2026 року.
