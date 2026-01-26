СМИ: адвокаты Саркози просят о шаге, который позволит ему избежать электронного браслета

Адвокаты экс-президента Франции Николя Саркози просят объединить его приговоры по двум делам, что на практике позволит Саркози избежать ношения электронного браслета.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщили BFMTV и Franceinfo.

Журналисты узнали, что адвокаты Саркози еще в конце ноября подали ходатайство об объединении приговоров по так называемому делу о прослушке и "делу Бигмалион". Решение суда ожидается 23 февраля и могло бы лишить Саркози необходимости носить электронный браслет.

Саркози уже носил электронный браслет с февраля по март 2025 года по "делу о прослушке". В случае объединения приговоров по двум делам ему отменят эту меру.

Напомним, осенью Николя Саркози пару недель содержался в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

10 ноября суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

Апелляционный рассмотр состоится с 16 марта по 3 июня 2026 года.

