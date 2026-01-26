У Франції в 2025 році потік пасажирів авіації перевищив допандемічний рівень

Протягом 2025 року пасажиропотік через французькі аеропорти знову зріс та перевищив показники 2019 року, останнього перед пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

За даними Управління цивільної авіації, 2025 у Францію прибули або відправилися з її аеропортів 183 млн пасажирів комерційних авіарейсів, що на 2,8% більше, ніж попереднього року, і на 1,9% більше за досі рекордний 2019 рік.

Водночас кількість пасажирів на внутрішніх авіарейсах знову зменшилася, відносно показників 2019 року – вже на 20,9%.

Цю тенденцію пов’язують з широкою доступністю швидкісного залізничного сполучення, екологічними міркуваннями, що стають частиною внутрішніх політик компаній, а також нещодавнім підвищенням оподаткування авіаквитків.

Нагадаємо, протягом січня зимова негода створювала проблеми для авіаруху у багатьох аеропортах Європи.

Серед іншого, через снігопад у Парижі на багато годин затримався виліт додому президента Румунії.