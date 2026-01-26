Во Франции в 2025 году поток пассажиров авиации превысил допандемический уровень

В течение 2025 года пассажиропоток через французские аэропорты снова вырос и превысил показатели 2019 года, последнего перед пандемией коронавируса.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

По данным Управления гражданской авиации, 2025 во Францию прибыли или отправились из ее аэропортов 183 млн пассажиров коммерческих авиарейсов, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году, и на 1,9% больше до сих пор рекордного 2019 года.

В то же время количество пассажиров на внутренних авиарейсах снова уменьшилось, относительно показателей 2019 года – уже на 20,9%.

Эту тенденцию связывают с широкой доступностью скоростного железнодорожного сообщения, экологическими соображениями, которые становятся частью внутренних политик компаний, а также недавним повышением налогообложения авиабилетов.

Напомним, в течение января зимняя непогода создавала проблемы для авиадвижения во многих аэропортах Европы.

Среди прочего, из-за снегопада в Париже на много часов задержался вылет домой президента Румынии.