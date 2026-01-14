В аеропорту Варшави – порушення авіарейсів через крижаний дощ

Варшавський аеропорт імені Шопена зіштовхнувся із перебоями в роботі внаслідок крижаного дощу.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Тротуари у Варшаві перетворилися на ковзанки, дощ у столиці Польщі спричинив труднощі для автомобілів та громадського транспорту.

Внаслідок важких погодних умов рейси в аеропорту імені Шопена скасовані або затримані.

За словами речника аеропорту, літаки повинні пройти процедуру розморожування. Злітно-посадкові смуги також розморожуються.

За даними міської служби прибирання, з ранку бригади розкидали пісок у 7 тисячах місцях, включно із автобусними зупинками, пішохідними мостами, сходами, переходами та входами до станцій метро.

"Через несприятливі погодні умови виникають труднощі в роботі громадського транспорту. Можливі затримки в русі автобусів, трамваїв, поїздів SKM і KM, а також скорочення маршрутів і об'їзди", – повідомило Муніципальне управління транспорту.

В Угорщині внаслідок негоди вранці у вівторок призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті. Аеропорт словацької столиці Братислави також закривали через несприятливі погодні умови.

Повідомляли також, що у зв'язку з погодними умовами персонал був змушений закрити міжнародний аеропорт Відня до 11:00 у вівторок і обмежити кількість рейсів в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі.