Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины, США и РФ на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в его вечернем обращении, обнародованном пресс-службой Офиса президента.

Зеленский рассказал, что 26 января заслушал подробный доклад украинской делегации после трехсторонних встреч в ОАЭ.

"За долгое время был снова формат с американцами и россиянами. Успели обсудить различные вопросы больше военного характера – то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга. Есть вопросы, которые должны быть подготовлены на следующую встречу. Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу", – сказал президент.

Он пообещал, что Украина будет "максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы".

"Украина всегда есть и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – Россия. Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – отодвигают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать. А давление нужно... Надо, чтобы партнеры об этом не забывали", – добавил Зеленский.

Напомним, 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись трехсторонние переговоры США, Украины и России.

По итогам встреч стороны договорились продолжить консультации 1 февраля.

Среди тем переговоров – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области.