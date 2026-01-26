Президентка Болгарії починає зустрічі з кандидатами на тимчасового прем’єра

Президентка Болгарії Іліяна Йотова, яка опинилась на цій посаді після несподіваної відставки Румена Радева, починає зустрічі з кандидатами на посаду тимчасового очільника уряду.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

26 січня у пресслужбі Йотової анонсували перші зустрічі з можливими кандидатами на виконувача обов’язки прем’єр-міністра.

За конституцією, президент може обирати в.о. прем’єра серед обмеженого кола осіб. Це спікер Народних зборів, голова Нацбанку і його заступники, голова Рахункової палати або заступники, а також уповноважений з прав людини або заступник.

Перша зустріч відбудеться у вівторок зі спікеркою Народних зборів Раєю Назарян. Втім, вона раніше заявляла, що не зацікавлена у посаді, як і омбудсменка Велислава Дельчева.

Нагадаємо, 19 січня Радев у зверненні до народу оголосив, що достроково йде з посади, а 23 січня Конституційний суд затвердив його відставку; посада автоматично перейшла до віцепрезидентки Йотової.

Як відомо, Болгарія протягом найближчих 2-х місяців піде на восьмі за п’ять років парламентські вибори після провалу останньої спроби сформувати уряд.

Про те, як крок Румена Радева може змінити політичні розклади в Болгарії, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Володимира-Назарія Гавріша Відставка заради Росії: чому президент Болгарії йде з посади та які наслідки це матиме.